آخر حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة

العالم – خاص بالعالم

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي شنّ غارات جوية على مختلف المناطق اللبنانية، في إطار حربها المستمرة على لبنان منذ أكثر من شهر.

ونفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات جديدة على بلدات في الجنوب أدت إلى سقوط عدة إصابات اضافة الى تدمير مباني سكنية عدّة.

وشنّ الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على العديد من البلدات في جنوب لبنان منذ ساعات الفجر الاولى.

وفي التفاصيل، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بأن 'غارة العدو الإسرائيلي على مركز صحي في البازورية أدت إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية وإصابة خمسة بجروح من بينهم ثلاثة مسعفين.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى مئة واربعة وستين وعدد الجرحى إلى مئتين وخمسة وسعبين.



وشن الطيران الاسرائيلي غارة على بلدة البازورية استهدفت محيط نقطة مستحدثة للدفاع المدني في الهيئة الصحية.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في أجواء صور ومحيطها.

وأفادت 'الوكالة الوطنية للاعلام' بغارة على العديسة واطراف الطيبة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد اكثر من اربعين شخصا واصابة ما يزيد عن مئة وثلاثين مدنيا جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الأخيرة

هذا وتواصل قوات العدو الاسرائيلي لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، عدوانها على لبنان، موسعةً غاراتها على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ما أسفر عن ارتقاء نحو ألفَين وخمسمئة شهيد وإصابة أكثر من احد عشر ألفًا آخرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...