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مصادر طبية: 45 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 37 منهم في شمال القطاع

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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