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وسائل إعلام إسرائيلية: تقرر إخلاء سكان كيبوتس "بيت هعيمك" بسبب الحرائق التي اندلعت جراء سقوط صواريخ حزب الله

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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