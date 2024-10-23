شاهد.. قمة بريكس تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وأوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تستضيف بلاده القمة السادسة عشرة للمجموعة، تحدث عن تغييرات جوهرية في عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن الدول الأعضاء أصبحت أقوى مجموعة اقتصادية في العالم.



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي: روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة بريكس في العالم، والتركيز على حل المشكلات العالمية والمحلية. دول المجموعة تظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال.

عالم تعمه الفوضى حيث لم تعد الدول المستقلة قادرة على دفع ثمن السياسات المالية الخاطئة في ظل العديد من المشاكل التي يواجهها العالم في مجال الأمن الغذائي والديون والفجوة بين الشمال والجنوب، وفق ما تراه طهران.



وقال مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني:"علينا أن نقيم حوارا بيننا ونثق في دور المجموعة في تعزيز العالم متعدد الأقطاب الذي يضمن ديمقرطة المعاملات الدولية. نحن نؤمن بمثالية البريكس لإصلاح الحوكمة العالمية والتعددية وتعزيز السلام والأمن والنمو الاقتصادي الشامل".

لم تغب الصراعات والحروب التي انهكت العالم عن جدول أعمال القمة، حيث دعا الرئيس الإيراني جميع أعضاء المجموعة المؤثرة استخدام كل قدراتهم لوقف الحرب في غزة ولبنان ورعاية اللاجئين وتخفيف التوتر في المنطقة. الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا ايضا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحرب في أوكرانيا.



وقال شي جين بينغ الرئيس الصيني:"نشهد تدهورا للوضع الإنساني في غزة، ومن المهم العمل على وقف إطلاق النار وحل الأزمة. حل الأزمة الأوكرانية عبر خفض التوتر والتوصل إلى وقف إطلاق النار".

المجموعة بحثت إنشاء منصة استثمارية جديدة لدولها الأعضاء الذين دعوا إنشاء طرق دفع بديلة بين دول بريكس، بهدف التخلص من هيمنة الدولار الأميركي على المدفوعات الدولية والتبادل التجاري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...