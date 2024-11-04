موسكو تطلق سراح بعض العسكريين الأوكرانيين الأسرى

العالم – خاص بالعالم

وردا على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تدويل الصراع في أوكرانيا، معربا عن قلقه البالغ إزاء أنباء إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا.



قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقد تذكر الأمين العام التدويل، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إعداد الغرب لأوكرانيا للحرب وتوجيه هذه الحرب مباشرة على الأرض.



ونصح لافروف مكتب أمين عام الأمم المتحدة بقراءة ميثاق المنظمة برمته وليس فقط الجزء الذي يرغب البعض بتأكيده في سياق الأزمة الأوكرانية بشأن وحدة الأراضي.

على الصعيد الميداني أعلنت الدفاع الروسية أن خسائر أوكرانيا على محور كورسك خلال آخر أربعة وعشرين ساعة شملت أكثر من ثلاثمئة جنديا، وأربعة دبابات وأربعة مركبات مشاة قتالية 'برادلي' أمريكية الصنع ومعدات أخرى.

كما ذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من خمسة وعشرين عسكريا على محور خاركوف ولوغانسك ودونيتسك.

فيما واصلت وحدات من مجموعة قوات 'الجنوب' تقدمها في دونيتسك ووصدت وحداتها عشرات الهجمات المضادة في تلك المنطقة، مكبدة كييف خسائر كبيرة.

وتمكنت قوات دنيبر الروسية من استهداف قوات ومعدات عسكرية اوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك ومدينة خيرسون.



وأعلنت الدفاع الروسية إسقاطها أربعة قذائف من راجمات الصواريخ هيمرس أمريكية الصنع، وقنبلة جوية موجهة هامر فرنسية الصنع، واثنين وأربعين طائرة بدون طيار.



بدورها قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إن وحداتها الدفاعية الجوية صدت هجوما روسيا بالطيران المسير على المدينة.

فيما طالب رئيس الإدارة العسكرية سيرجي بوبكو المواطنين بالبقاء في الملاجئ، وفي السياق اكدت ألمانيا استمراردعمها لكييف على لسان وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك، في زيارة غير معلنة لها إلى كييف.

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