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العميد يحيى سريع: العملية نفذناها اسنادا لغزة والشعب اللبناني

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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