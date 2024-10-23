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كاميرا العالم توثّق آثار الدّمار بأحياء صور جنوبي لبنان.. وهذا ما وجد بين الأنقاض!

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا العالم آثار الدمار الهائل الذي لحق بأحد أحياء المدرسة الدينية أو حي الآثارات في مدينة صور، والذي كان قد تعرّض اليوم لعدة غارات إسرائيلية استهدفت هذا المكان وآخر في شارع شرف الدين وشارع حيران.

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وسلطت كاميرا العالم الضوء على حجم الدمار الكبير الذي حل في هذا المكان من خلال الغارات الإسرائيلية العشوائية التي طالت الأماكن السكنية المدنية بامتياز وسوّت معظم الأبنية بالأرض منوها أنه لا زال بعض أهالي المدينة يبحثون عن أثاثهم او عن اشياء في أثاث هذه المنازل حيث أنه علقت يافطات تقول:" رغم كل التهجير ورغم كل التفجير سننتصر".

وأشار مراسلنا إلى وجود يافطات تقول:"لو هدمت بيوتنا جميعا لن نتخلى عن خيار المقاومة"، مشيرا إلى حجم الدمار الذي حل في المكان وهذا المحلات التجارية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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