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العميد يحيى سريع: قوتنا الصاروخية استهدفت قاعدة عسكرية للاحتلال شرق يافا المحتلة بصاروخ فلسطين 2 فرط صوتي

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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