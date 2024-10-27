شاهد حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

وقال الحزب إنه قصف تجمعا للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة على الحدود برشقة صاروخية.



كما أكد قصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.



وقال الحزب إنه قصف تجمعين لجنود إسرائيليين في المالكية وكرمئيل برشقة صاروخية.



وأعلن كذلك استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه واوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهته اعترف المتحدث باسم جيش العدو بمقتل ضابط وثلاثة جنود من لواء ألون واصابة خمسة اخرين بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان.



وأفاد مركز الجليل الطبي في نهاريا بوصول تسع إصابات إلى المركز جراء انفجار طائرة بدون طيار بالقرب من عكا

وتحدث اعلام العدو عن انفجار طائرة بدون طيار داخل مبنى في المنطقة الصناعية “بارليف” بين عكا والكرمئيل، حيث سقط إصابتين في المكان.

وقالت إذاعة جيش العدو ان حزب الله ضرب بدقة مصنعا لتجميع مكونات الطائرات العسكرية الحربية

وفي سياق العمليات؛ أكدت إذاعة جيش الاحتلال تسجيل إصابة خطيرة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على منزل ببلدة طمرة بالجليل الغربي.

واكدت السلطات اصابة اربعة اشخاص بينهم ثلاثة بجروح حرجة ووقوع أضرار في عدد من البيوت والمركبات

كما دوت صفارات الإنذار في نهاريا ومحيطها في الجليل الغربي وفي كريات شمونة ومستوطنات اخرى في إصبع الجليل وجنوبي هضبة الجولان

وفي اطار الخسائر الاسرائيلية أكد جيش الاحتلال مقتل خمسة من جنوده وإصابة اربعة عشر اخرين في كمين لحزب الله بجنوب لبنان عصر أمس.

مما يرفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خمسة عشر في يومين. واصابة اكثر من ستين عسكريا خلال الساعات الاربع والعشرين الفائتة

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