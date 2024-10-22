الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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13 شهيدا بينهم اطفال بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى مأهولا في حي كسار زعتر بضواحي النبطية جنوب لبنان وفرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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