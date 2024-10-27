العالم – خاص بالعالم

تلك التحولات كانت جلية من خلال مواقف قادة الكيان العسكريين والسياسيين، كوزير الحرب يوآف غالانت الذي اكد انه لا يمكن تحقيق كل هدف بعملية عسكرية، داعيا للتوصل إلى تسويات مؤلمة.



وقال يوآف غالانت وزير الحرب الإسرائيلي:"لا يمكن تحقيق جميع الأهداف من خلال العمليات العسكرية وحدها .. للقيام بواجبنا بإعادة رهائننا إلى منازلهم، سيتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة".



وحول ما يدور في محاور القتال في غزة وجنوب لبنان، اعترفَ رئيسُ أركانِ جيشِ الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأنَّ جيشَهُ يتكبَّدُ خسائرَ فادحةً وكبيرة.



هاليفي قال إنّ تكلفةَ الحربِ التى يخوضُها جيشُه باهظةٌ. وقبلَ يومين، اكدَ هاليفي أنّ هناك احتمالاً للتوصل الى نهايةٍ صعبةٍ وحاسمة في جبهةِ الشمال.



وفي مؤشر على المأزق الذي يعيشه كيان الاحتلال اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل في حرب وجودية صعبة وتدفع فيها أثمانا مؤلمة بحسب تعبيره.



نتنياهو اعترف بأن الكيان تلقى قبل عام ضربة موجعة في عملية طوفان الأقصى، وأشار إلى ضربات المقاومة وقال ان كيانه يقاتل اليوم على سبع جبهات.



من جانبه، دعا رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى إعادة المحتجزين من غزة، واعتبر أن الهدف الرئيسي "لإسرائيل"هو استعادتهم على وجه السرعة.

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