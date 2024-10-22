دائرة أوقاف القدس: مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

العالم - فلسطين المحتلة

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء. وشنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة، كما وقعت مواجهات جراء اعتداءات جنود الاحتلال على الفلسطينيين خلفت بعض الإصابات.

الضفة… مداهمات واعتقالات

وانسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد حملة اعتقالات واسعة.

وأفادت مصادر محلية أن الاعتقالات شملت 13 شاباً بينهم أسرى محررون.

وفي بيان مقتضب أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استقبال مستشفى الخليل الحكومي إصابة حرجة في الرأس برصاص الاحتلال من منطقة باب الزاوية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 28 مواطنا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

هذا واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي اقتحم وسط الخليل مساء أمس لتأمين اقتحامات المستوطنين لموقع أثري.

وأشار شهود عيان إلى أن جيش الاحتلال أجبر أصحاب عشرات المتاجر التجارية في شارعي بئر السبع ووادي التفاح على إغلاقها، وعرقل وصول المركبات العمومية إلى مجمع خاص بها قريب من الموقع. وقد اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في محيط المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وألقى جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه عدد من سكان المنطقة أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم. وتفرض قوات الاحتلال طوقاً أمنياً في محيط المسجد لتأمين اقتحامه من قبل مستوطنين. وكان جيش الاحتلال أغلق المسجد الإبراهيمي بالمدينة بمناسبة ما يسمى عيد العُرش اليهودي.

في غضون ذلك، انسحبت فجر اليوم قوات الاحتلال برفقة مجموعات استيطانية متطرفة من منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد اقتحام المنطقة وأداء طقوس تلمودية. وقالت مصادر محلية إن مجموعات استيطانية متطرفة اقتحمت أيضا الحي الشرقي من مدينة نابلس لأداء طقوس تلمودية.

ووقعت إثر ذلك مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلاطة البلد شرقي نابلس، في حين أرسل جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية من جهة حاجز عورتا.

ومن جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى فتى فلسطينيا (15 عاما) أصيب بالرصاص الحي، وذلك خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة مادما بمدينة نابلس.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص، مما أدى لاندلاع مواجهات.

إلى ذلك، ذكر الشهود أن طفلا أصيب برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه في كفر قليل جنوب نابلس. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في شوارعها، واعتدت على الفتى محمود منصور (14 عاما) بالضرب وقد نقل إثرها إلى المستشفى.

وفي شمالي الضفة أيضا، اعتقلت قوات جيش الاحتلال طفلا وشابا من قرية الزاوية غرب سلفيت. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، واحتجزت عددا من الأطفال والشبان ونكلت بهم، قبل أن تعتقل الطفل زين رفعت شقير، والشاب عبد الجبار علي عبد الجبار.

وفي تطور مواز، انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم من مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة.