الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يطلق صلية صاروخية باتجاه تجمعات جنود الإحتلال بمحاذاة "مسكاف عام" في إصبع الجليل

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :