عملية وضربة مؤلمة للإحتلال في العمق الإسرائيلي.. هذه تفاصيلها

العالم – خاص بالعالم

وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت أن الإصابات وقعت على إثر اصطدام شاحنة بمحطة الحافلات قرب غليلوت حيث دهست الشاحنة عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين.

مشيرة أن عددا المصابين بالعشرات منهم عدد كبير في حالة خطرة وميؤوس منها حسب المصادر الطبية.

المصادر الاسرائيلية قالت أن منفذ عملية الدهس هو رامي ناطور من مدينة قلنسوة، مشيرة إلى أنه خرج من الشاحنة بعد تنفيذ العملية وبحوزته سكين وحاول تنفيذ عملية طعن.

هذا بينما اكدت وسائل الاعلام اهمية المنطقة التي جرت فيها العملية، حيث قالت أن المنطقة في غليلوت تعد منطقة حساسة وخطيرة جدا مشيرة انها تضم ايضا مقرا للموساد.

وفي تعليقه على العملية قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كيانه في حرب وجودية صعبة وانه يدفع اثمان مؤلمة حسب تعبيره.

الى ذلك انتقدت المعارضة الاسرائيلية دور وزير ما يسمى بالامن في كيان الاحتلال ايتمار بن غفير.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن تكرار الهجمات في العمق الاسرائيلي وفي الاماكن الحساسة دليل على فشل حكومة نتنياهو ووزير امنه بن غفيرمضيفا انه حان الوقت الاسقاطهم.

في المقابل، باركت فصائل المقاومة الفلسطينة العملية، وقالت حركتي حماس والجهاد ان العملية الفدائية قرب قاعدة غليلوت تؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على تعميق أزمة الاحتلال.

مشيرة إلى أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، ومجازره الوحشية المتواصلة خصوصا في شمال قطاع غزة.

كما بارك حزب الله العملية وقال في بيان انه يبارك للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود الاحتلال.

مشيرا ان هذه العملية ومثيلاتها تعبير حي عن إرادة هذا الشعب وقدرته وردة فعل على الاحتلال والعدوان والمجازر.







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