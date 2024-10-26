الفرنسيون يستعدون لإضراب عام للضغط دوليا لمحاكمة نتنياهو

العالم – خاص بالعالم

يقول هذا النشيد؛ احرار العالم يرفضون قتل نتيناهو للأطفال والأبرياء .. بات يسطح في الساحات ويأخذ شهرة يوما بعد يوم. لقد خرج الفرنسيون في نهاية اسبوع عنوانها "كلنا جباليا".

وكحال الطقس المتقلب يدينون تقلب الموقف الفرنسي والغربي وازدواجية خطابهم، فيما يتعلق بمجازر العدو ويوجهون رسائلهم للعالم.



وقال ستيفان رينييه وهو ناطق باسم حراك الطلبة اليساريين في الجامعة الفرنسية الترجمة: "منذ بداية الأحداث في السابع من اكتوبر العام الماضي؛ ‎حذرنا من تهور الاسرائيليين، وما حصل في جباليا شاهدتموه، كل ما تفعله "اسرائيل" مبني على اكذوبة، لقد قالت السلطات الفرنسية منذ بداية الحرب إن ارهابيين غزاويين ضربوا الأبرياء في "اسرائيل" وإن حزب الله اخرج سكان الشمال من منازلهم ولكن بعد ذلك تبين أنها أكذوبة".

وقالت سارا ميرون: أنا قيادية في الجمعية الأممية الثورية في فرع فرنسا الترجمة نعتقد بأنه من أجل تحرير فلسطين ولبنان والشرق الأوسط علينا أن نحارب الإمبرياليين من هنا من الغرب، هدفنا هو ايقاف نتنياهو مجرم الحرب ووقف تسليحه وتوعية الغرب بأن "اسرائيل"مجرمة وأننا لن نقبل مجددا بوجودها في اي اتفاقية مع اوروبا".





ويحضّر الفرنسيون لاضراب عام يهدف للضغط الدولي حتى محاكمة مجرم الحرب نتنياهو وعدم وحتى لا يصبح القتل الصهيوني مجرد وجهة نظر.

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