شاهد ردود الأفعال الدولية المنددة بالعدوان الاسرائيلي على إيران

العالم – خاص بالعالم

أصوات المضادات الجوية كسرت هدوء اليل هنا في طهران كما نجحت في بناء شبكه دفاعية في اجواء البلاد احبطت الهجوم الاسرائيلي وحالت دون الحاق اضرار للمراكز العسكرية في البلاد.



ايران اعلنت تصديها بنجاح لمحاولة هجوم اسرائيلية على مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.



مقر الدفاع الجوي الإيراني أكد التصدي لمحاولة الهجوم الاسرائيلية بنجاح واحباط العدوان الاسرائيلي مشيرا الى تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط.

أما علي صعيد ردود الافعال الايرانية الرسمية اعتبرت الخارجية الايرانية أن العدوان الاسرائيلي على مقار عسكرية هو انتهاك للقانون الدولي وسيادة البلاد مشددة على حقها في الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق المادة الواحدة والخمسين من ميثاق الامم المتحدة.

وتعليقا على العدوان الاسرائيلي الفاشل قالت لجنة الامن القوي في مجلس الشورى الاسلامي أن العدو الصهيوني أضعف من أن يصيب إيران بأذى حقيقي .

على الصعيد الدولي توالت ردود الافعال المنددة بالعدوان الاسرائيلي .



الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة حماس ادانت العدوان واعتبرته تصعيدا يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها وانتهاكا للسيادة الإيرانية.



مشيدة بجاهزية الجمهورية الإسلامية ودفاعاتها الجوية وتصديها للهجوم. كما اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية ان العدوان الاسرائيلي جريمة جديدة ويمثل اعتداء صارخا على شعوب المنطقة.



اما لجان المقاومة الشعبية اكدت ان العدوان الفاشل يكشف عجز كيان الاحتلال وتردده من مواجهة إيران بعد عمليتي الوعد الصادق.

كما دانت غالبية دول المنطقة وكذلك باكستان وماليزيا العدوان الاسرائيلي على الأراضي الايرانية؛ واعتبرته انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا لاستقرار المنطقة.

الخارجية السعودية اعتبرت في بيان الهجوم انتهاكا لسيادة ايران ومخالفة للقوانين الدولية.

فيما شددت الامارات على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد. كما أكدت سلطنة عمان أن هجوم تل ابيب يعد انتهاكا صارخا لسيادة ايران، وخرقا للقانون الدولي.



وفيما دانت قطر والاردن والكويت الهجوم، حذر العراق من مغبة صمت المجتمع الدولي ازاء السلوك الاسرائيلي.

بينما قالت سوريا إن هذا العدوان يأتي في سياق استهتار كيان الاحتلال بكل القوانين الدولية.

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