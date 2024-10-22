حملة تضامنية شعبية في إيران دعما للشعب اللبناني والفلسطيني

العالم – خاص بالعالم

الشعب الإيراني يؤكد مرة أخرى وقوفه إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني موجها ضربة جديدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث هب الإيرانيون في مخلف انحاء الباد تحت عنوان التضامن مع لبنان وفلسطين ومساعدتهم، حملة تبرع بما يستطيع دعما لغزة ولبنان، في لفتة إنسانية تسجل له في قاموس الإنسانية.

وقالت إمرأة إيرانية: قائد الثورة الإسلامية العزيز على قلوبنا اعطنا الامر بالجهاد لم نفعل شيء سوى لبنا أمر قائدنا بشكل بسيط وهبة قلادتيي وخاتمي وسلسلة ذهب في سبيل الله.



هنا امرأة إيرانية تبرعت بمصوغاتها الذهبية التي تقدر بأكثر من خمسة عشر ألف دولار للشعبين اللبناني والفلسطيني.

وقالت السيدة الإيرانية أخرى:" وهبت قلادتي الذهب في سبيل الله مساندة محور المقاومة وولاية صاحب الزمان".



كما قام رجل إيراني بإرسال محصوله الزراعي السنوي، الذي يعتمد عليه في سبل عيشه هو وعائلته، لأشقائه في لبنان، والأمثلة كثيرة.

وقال مواطن إيراني: ساعدت من أجل للبنان والنازحين في لبنان بسبب العدوان

الى ذلك أرسلت طهران الأطنان من المساعدات عبر الهلال الأحمر إلى لبنان لمساعدته في محنته وتخفيف وطأة العدوان الإسرائيلي.

الحملة جاءت في وقت يستهدف كل شي ولم يستثي الحجر والبشر حيث المستشفيات ايضا اصبحت هدفا للغارات الاسرائيلية

ويبقى الشعب الإيراني حاضرا للتضحية بالغالي والنفيس في طريق دعم واسناد جبهات المقاومة في لبنان وغزة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...