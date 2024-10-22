في عيد ميلاده الـ75.. ماذا قالت أم أسير إسرائيلي لنتنياهو؟

العالم ـ الاحتلال

وقالت القناة "12 العبرية" إن والدة الأسير ماتان تسانغاوكار، وجهت رسالة لرئيس الوزراء الاسرائيلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ75.

وقالت والدة الأسير في رسالتها.. اليوم هو عيد ميلاد نتنياهو إن بلوغ 75 عامًا ليس بالأمر السهل، بعض الاسرى لن يحتفلوا أبدًا بأعياد ميلادهم في الأسر.

وتابعت والدة الأسير، التي تسعى مع أهالى الأسرى الإسرائيليين لإجبار حكومة كيان الاحتلال على إبرام صفقة تبادل منذ أكثر من عام: "احتفل ماتان بعيد ميلاده الـ24 وهو محتجز لدى حماس".

وأضافت والدة الأسير.. اتمنى يا ننتياهو، بمناسبة عيد ميلادك، أن تفتح قلبك لصرختنا. وأدرك أن الاسرى ليس لديهم وقت، إن الـ 101 شخص الذين يموتون هم أهم شيء بالنسبة لنا حاليا.

وتابعت..أتمنى أن تكون قادرًا على رؤية آلامنا وإعادة الاسرى في صفقة. هذا العام سأتمنى أمنية باسم الولاية التي منحتها لكم في الانتخابات أن تضع حياة الاسرى قبل أي مصلحة أخرى، وتعقد صفقة بدلا من تشويهنا بالتلفيق.