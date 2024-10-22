العميد فدوي: إذا قام الصهاينة بأيّ عدوان ضدنا سيتم تدمير كل بنيتهم ​​التحتية 

العالم – خاص بالعالم

وقال العميد علي فدوي نائب قائد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية:"جميع دول المنطقة أكدت بقوة أنها لن تسمح باستخدام أجوائها ضد ايران.

مما يعني أن الكيان الصهيوني لا يستطيع القيام بأي إجراء كبير، إذا قام الصهاينة بإجراء آخر ضد بلدنا، فسوف ينتظرهم ردا أكبر من الوعد الصادق 2 ، فمن الممكن أن يتم تدمير كل بنيتهم ​​التحتية".



إذا هددت"إسرائيل" بمهاجمة إيران، وإذا تحقق هذا التهديد، فسيكون ردنا جاهزا وحاسما، هذا ما أكد عليه قائد القوات البحرية في الحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري.



وقال العميد علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية:"كما أكد قائد الثورة الاسلامية على استعداد التام للقوات المسلحة للتعامل مع أي اعتداء على ايران ، فنحن في القوات المسلحة الايرانية على أتم الاستعداد وفي حالة تأهب دائم ، وفي حال حدوث أي عدوان على البلاد سيكون ردنا جاهزا وحاسما وسنرد بقوة كبيرة".



أكد المتحدث باسم الحرس الثورة الاسلامية العميد نائيني في هذه المراسم التابينية ، إذا قام العدو بهجوم جديد فسنرد بالتأكيد.

العميد علي محمد نائيني - المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية:"نحن رددنا على اي عدوان حتى الآن ولم نترك أي عدوان دون رد ،عملية الوعد الصادق اثنين المذهلة والتي كانت ناجحة بشهادة الجميع، كانت ردا على العدوان الماضي للكيان الصهيوني إذا قام العدو بهجوم جديد فسنرد بالتأكيد".



تأكيد ايراني بالرد السريع والحاسم على اي عدوان محتمل ضد البلاد وهذا يدل على جهوزية القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن الأراضيها.

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