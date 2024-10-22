مسار الحراك الدبلوماسي في لبنان

العالم – باختصار

المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين التقى رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

هوكشتاين: عدم تطبيق القرار 1701 هو سبب احتدام واستمرار النزاع، والتزام الأطراف به غير كاف.

هوكشتاين قدم إغراءات اقتصادية لفرض تنفيذ القرار على لبنان دون ضمانات حول التزام الاحتلال به.

مصادر لبنانية: زيارة هوكشتاين تركزت على فرض شروط استسلام مقابل وقف العدوان الإسرائيلي.

مصادر لبنانية: هوكشتاين جاء ليعرض على اللبنانيين "وثيقة الشروط الإسرائيلية" التي سلمت لواشنطن.

تقارير: لا قيمة للحديث عن تنفيذ القرار 1701 في ظل تجاهل الاحتلال له ومواصلة عدوانه على لبنان.

الرئيس بري: لا يمكن الحديث عن أي تفاوض قبل إنهاء العدوان الإسرائيلي، والعبرة في النتائج.

المقاومة في لبنان أكدت أن المسار الدبلوماسي بشخص رئيس البرلمان امتداد لمسار المعركة في الميدان.

ثبات الموقف اللبناني وعودة هوکشتاین انعكس في تصعيد الاحتلال غاراته على بيروت.

الاحتلال استهدف محيط مستشفى رفيق الحريري وشن غارات عديدة على مناطق سكنية في بيروت.

زيارت هوکشتاین إلى بيروت أعقبت زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان.

تقارير: الولايات المتحدة تحاول الحصول على تنازلات مجانية تحسبا لتحول كبير في الميدان لصالح المقاومة.

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