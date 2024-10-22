حزب الله يكشف.. تفاصيل الإشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل لبلدة الطيبة

العالم – خاص بالعالم

عمليات حزب الل تتوسع على مستوى المساحة والعمق والأماكن المستهدفة، وكذلك الأسلحة المستخدمة في العمليات، من الشمال وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينة المحتلة، كشفت المقاومة عن معارك خاضها مجاهدوها مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه أطراف بلدة الطيبة، ما أدى لإصابات مباشرة في عناصر القوة، ومع استقدام جيش الاحتلال مدرعاته للمساندة ، أجبرتها المقاومة على التراجع، واستهدفت منطقة تجمع قواتها.

المقاومة أكدت في بياناتها استهداف ثلاث دبابات ميركافا عند أطراف بلدات العديسة والطيبة وفي تلة العقبة بصواريخ موجه، أسفرت عن احتراقها ووقوع طواقمها بين قتلى وجرحى، وسائل اعلام إسرائيلية أكدت إصابة ستة وعشرين جنديا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في معارك الشمال. كما اعلنت المقاومة إسقاط مسيرة هرمز اربعمئة وخمسين في اجواء بلدة جبشيت.

تجمعات جنود الاحتلال ومواقع اسنادهم وعلى امتداد الحدود، تعرضت لنيران المقاومة، كما استهدفت صواريخ المقاومة مستعمرة كريات شمونة وكيبوتس بيت هعميك، الذي كشفت وسائل اعلام الاحتلال عن قرار إخلاء سكانه بسبب الحرائق التي تهدده المنطقة إثر صواريخ حزب الله.



وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت أيضا عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين في استهداف تجمع لهم في مستوطنة نيؤوت مردخاي في الجليل الأعلى، المصادر اكدت أن عشرة صواريخ أطلقها حزب الل على المنطقة أصابت تجمع الجنود بشكل مباشر.

بالتوازي مع معارك الشمال، يواصل حزب الل سلسلة عملياته خيبر، التي استهدف فيها المقاومة مستعمرة حتسور، وقاعدة 'ستيلا ماريس' البحرية شمال غرب ‏حيفا. وفي ‏ضواحي تل أبيب استهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ثمانية آلاف ومئتين، وشركة تاع للصناعات العسكرية، وقبة نيريت بصلية صاروخية نوعية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة في معارك الشمال، فيما تحدث مركز زيف الطبي في صفد عن استقباله ستة عشر جنديا مصابا إثر معارك الشمال. احصائيات بات واضحا انها تشكل جزء بسيطا من الأرقام الحقيقية.

الأمر الذي يؤكده كلام مراسل إذاعة جيش الاحتلال الذي اعترف بأن الرقابة العسكرية تطلب منه كتابة أشياء غير صحيحة لإخفاء أشياء معينة اخرى لأسباب أمنية.

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