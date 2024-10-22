الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: 12 شهيدا بينهم اطفال ومفقودين بتدمير طيران العدو مبنى سكنيا في حي كسار زعتر بالنبطية جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :