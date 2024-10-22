عراقجي: إحتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حرباً شاملة في المنطقة

العالم – خاص بالعالم

بزشكيان الذي قدم التعازي باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في مكتب الحركة بطهران انتقد بشدة ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة والدول الاوروبية ودعمها لجرائم الإحتلال وانتهاكاته القانونية والإنسانية.

وقال مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني:"الحكومات والقوى التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والقوانين الدولية هي من تنتهك كل هذه القوانين والمقررات..ما يحدث اليوم في العالم يؤكد أن قوى الاستكبار تسعى للهيمنة لكن الأحرار لن يخضعوا لهذه الإملاءات".

لكن احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في المنطقة.. الكلام لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقيجي الذي شدد بدوره على أن إيران لا تريد الحرب لكنها مستعدة لها.

عراقجي أشار إلى بذل جهود حثيثة لخفض التصعيد مؤكدا أن إيران جاهزة لكل السيناريوهات وأنها سترد بالمثل على أي اعتداءات إسرائيلية.

وقال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني:"إن قادة دول الجوار أكدوا ضرورة تفادي الحرب، ورفضهم أي اعتداء على إيران ومنشآتها النووية.. فأي هجوم على المنشآت النووية والتهديد به يعد جريمة يجب متابعتها عبر المحافل الدولية".

وكانت إيران أطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه الكيان الإسرائيلي استهدفت من خلالها قواعد عسكرية وأمنية حساسة، مشيرة إلى الهجمات تأتي انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله مع الشهيد العميد عباس نيلفروشان في عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومنذ ذلك الوقت يتوعد الكيان الإسرائيلي بمهاجمة إيران، لكنه لم يقدم على ذلك حتى الآن.

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