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مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن غارة على عبسان الكبيرة شرق خانيونس

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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