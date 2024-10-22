شاهد خسائر كبيرة تتكبدها ملاحة الإحتلال لهذا السبب..

العالم – خاص بالعالم

وكشف قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي عن أن عدد السفن المستهدفة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ومعه الأميركي والبريطاني وصل إلى مئة وستة وتسعين سفينة منذ بدء عمليات الإسناد

وأكد قائد حركة أنصار الله عمليات هذا الأسبوع نفذت بخمسة وعشرين صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، حيث نفذت الحركة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بلو لاغون واحد في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة ما أدى لإصابة السفينة إصابة مباشرة وسفينة غروتون في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.



كما استهدفت الحركة سفينة يونانية سوونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار الحظر أثناء إبحارها في البحر الأحمر وأغرقتها وتم استهداف سفينة اس دبليو نورث ويند واحد التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار الحظر.



وفي السادس عشر من يوليو الماضي أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن حركة أنصار الله هاجمت سفينة 'إم تي بنتلي واحد' التي ترفع علم بنما وتملكها 'إسرائيل' في البحر الأحمر، كما هاجموا ناقلة النفط 'تشيوس ليون' في البحر الأحمر وألحقوا بها أضرارا.



وير خبراء اقتصاديون إن 'هجمات انصار الله في البحر الأحمر أثرت على الاقتصاد العالمي ككل بسبب تاثيرها على واحدة من أهم طرق الملاحة الدولية وعن تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكن تحديده بالضبط نتيجة تكتم الاحتلال على خسائره.



لكن المؤكد أن موانيء إسرائيلية تأثرت كثيرا بهذه الهجمات التي تستهدف سفن الاحتلال أو المتوجهة إلى الأراضي المحتلة، هذا ما نقله الإعلام الإسرائيلي أن خسائر الميناء بلغت 14مليون دولار، وهذا يعد مؤشرا على الخسائر في بقية القطاعات.

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