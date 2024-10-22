'سفاح غزة' يوجه رسالة إلى إيران في عيد ميلاده الـ75 !

العالم - فلسطين

وقال نتنياهو: ان تل أبيب ستصد "الخطر الوجودي الذي يهدد مستقبل إسرائيل" وفق تعبیره.

وتتزامن الذكرى الـ 75 لعيد ميلاد سفاح غزة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وخلال حياته السياسية، قاد نتنياهو عدة حروب على غزة، وكان له دور بارز في تعزيز الاستيطان الإسرائيلي.

فضلًا عن مواجهته تهم بالفساد، ما يعكس سياسته العسكرية المتكررة في قطاع غزة من توترات مستمرة ليُعتبر العدوان الأخير المستمر الأشد قسوة في تاريخ القضية الفلسطينية.

ويمتلك نتنياهو رؤية قومية متشددة، حيث أن عائلته تاريخها مرتبط بالحركة الصهيونية ورحلتهم إلى الولايات المتحدة أثرّت على مسيرته، لكن عودته إلى الكيان الإسرائيلي مهدت له الطريق للدخول في عالم السياسة.

نشأة نتنياهو ومسيرته السياسية

وُلِد بنيامين نتنياهو في 21 أكتوبر 1949، وتولى رئاسة الوزراء أكثر من مرة. يُعرف بموقفه المؤيد لإقامة المستوطنات ودعمه لحركة المهاجرين الروس.

بالإضافة إلى تطرفه تجاه الفلسطينيين. يُعتبر نتنياهو أول رئيس وزراء للإحتلال وُلِد فيها، وهو الأصغر سنًا في تاريخ هذا المنصب.

والده، بنتسيون نتنياهو، كان مؤرخًا يهوديًا وأكاديميًا في تاريخ اليهود الأشكناز. نتيجة لمواقفه المتشددة، انحاز نتنياهو الأب من حزب العمل إلى حزب الليكود اليميني.

مراحل حياته الشخصية

في عام 1963، انتقلت عائلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة بسبب وظيفة أكاديمية لوالده، وعاد بنيامين إلى فلسطين المحتلة بعد أن بلغ 18 عامًا.

في عام 1976، فقد شقيقه يوناثان أثناء عملية تحرير رهائن في أوغندا، ما ترك أثرًا عميقًا في العائلة.

تزوج نتنياهو أولاً من ميريام وايزمان في عام 1972، ولكن انفصلا بعد 6 سنوات بسبب خيانته.

ثم تزوج كيتس، التي اشترط عليها اعتناق اليهودية، لكنه انفصل عنها بعد ثلاث سنوات. في عام 1991، تزوج من سارة بن أرتسي، ولديه منها ولدان.

الخدمة العسكرية والانخراط في السياسة

خدم نتنياهو في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمس سنوات في وحدة "سايرت ماتكال"، حيث شارك في عدة عمليات عسكرية.

بعد انتهاء خدمته، عاد إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته، ثم عاد إلى الكيان في أواخر السبعينيات للدخول في الساحة السياسية.

الصعود السياسي وتحديات الحكم

في عام 1988، تم انتخاب نتنياهو عضوًا في الكنيست عن حزب الليكود، وعُين مساعدًا لوزير الخارجية، ثم تولى رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 1996، وكان أصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ الكيان الاسرائيلي، وخلال فترة حكمه اتبع نتنياهو سياسة الاستيطان في الضفة الغربية وشن عدة حروب على قطاع غزة.

التهم بالفساد والتحقيقات الدولية

واجه نتنياهو عدة تهم تتعلق بالفساد والرشاوى، لكنه دائمًا ما أنكرها، و في مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن تقديم طلبات لاستصدار أوامر اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية.

حروب نتنياهو العدوانية على قطاع غزة

شن نتنياهو 6 حروب على قطاع غزة، كان آخرها العدوان الإسرائيلي بعد أحداث "طوفان الأقصى"، والذي يُعتبر الأعنف في تاريخ القضية الفلسطينية.