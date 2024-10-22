القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

العالم _ اليمن

وأكدت القوات المسلحة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {يا أیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقدامكمۡ } صدق الله العظيم.

انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية.

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2.

وقد نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية.

وتأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 19 ربيع الآخر 1446للهجرة

الموافق لل 22 أكتوبر 2024م