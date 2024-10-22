شاهد/سيناتورة أسترالية تهاجم الملك البريطاني..أعد لنا أرضنا!

العالم - اوروبا

وأشارت تقارير في الأعلام الأسترالي، إلى أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وزعيم الحزب الليبرالي المعارض بيتر داتون استقبلا الملك تشارلز في إطار زيارته إلى العاصمة كانبرا.

وفي كلمته أمام البرلمان، قال ألبانيز شاكرا تشارلز على زيارته: "يسعدنا أن نرحب بك ملكا لأول مرة هنا في قلب ديمقراطيتنا".

من جانبه، خاطب الملك تشارلز البرلمان الأسترالي بعد ألبانيز، وتحدث عن سنوات دراسته في أستراليا، وتعرض البلاد لتغير المناخ، والسكان الأصليين.

وبعد الانتهاء من كلمته، اقتربت النائبة عن السكان الأصليين ثورب من المنصة ورددت: "أنت لست ملكنا. أنت لست ملكنا".

وأضافت: "ارتكبتَ إبادة جماعية بحق شعبنا، أعد لنا أرضنا، أعد لنا ما سرقته منا".

وأردفت: "دمرت أراضينا، نريد معاهدة في هذا البلد، أنت مرتكب إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن "بريطانيا احتلت أستراليا".

وتابعت ثورب قائلة: "الملك تشارلز ليس الحاكم الشرعي لهذه الأرض".

وسرعان ما تدخل حراس الأمن وأخرجوا ثورب من البرلمان.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2023 صوَّت الأستراليون ضد إجراءات للاعتراف بحقوق السكان الأصليين في الدستور وتأسيس مجلس استشاري منهم.

وفي سنة 1788 قدم أول المستوطنين البريطانيين إلى الأراضي الأسترالية، ليبدأ على إثرها تاريخ استعماري تحت راية العرش البريطاني للقارة.