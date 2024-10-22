الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد ميداني بسرايا القدس: نحقق اصابات مؤكدة في صفوف قوات وآليات العدو في اشتباكات غرب مخيم جباليا

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :