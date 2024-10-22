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قائد ميداني بسرايا القدس: ان الكمائن تنتظر العدو في اكثر من محور إذا ما تعمق اكثر في توغله واستمر في عدوانه

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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