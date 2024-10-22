عراقجي: نفتقر لوجود مطعم مصري في طهران

العالم - إيران

أثارت صور لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وهو يتناول طبق "الكشري" المصري الشهير و"الأرز بلبن"، مساء السبت، في أحد أكبر المطاعم في وسط القاهرة، تفاعلاً كبيراً في مواقع التواصل.

واعرب عراقجي عن اعجابه بوجبة الكشري المصرية التي جربها لأول مرة في حياته خلال زيارته إلى القاهرة إحدى المطاعم الشعبية، ناصحا بتجربتها ووصفها باللذيذة فعلا.

وكتب وزيرالخارجية الإيراني في تغريدة على موقع "اكس": "خلال زيارتي إلى مصر ذهبنا مع المرافقين إلى مطعم أبو طارق الشعبي وسط مدينة القاهرة وتناولنا هناك الوجبة المصرية الشهيرة "كشري"، وهي وجبة لذيذة وشهية فعلا يتم اعدادها من دون مشتقات اللحوم.

وأضاف: "أنصح المشتاقين للأكلات العربية بتجربتها حتما"، لافتا إلى أن إيران تفتقر لوجود مطعم مصري في طهران.