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صفارات الانذار تدوي في مستوطنات "دان" و " دفنا " و " شانير " شمال فلسطين المحتلة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

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