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شهداء ومصابون بقصف الإحتلال منزلا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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