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اعلام الاحتلال: اطلاق صفارات الانذار في شوميرا شمالي البلاد

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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