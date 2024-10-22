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الصحة اللبنانية: 18 شهيدا منهم 4 اطفال و 60 جريحا جراء الغارة "الاسرائيلية" على منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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