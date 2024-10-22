نائب بزشكيان: ملكية الجزر الثلاث تابعة لنا ولن نتقاعس عنها ابدا

العالم - إيران

وأوضح عارف على هامش مراسم تأبين الشهيد عباس نيلفروشان حول ادعاء الإمارات حول ملكية الجزر الإيرانية الثلاث، أن الجميع يعلم أن الجزر الثلاث تعود لإيران ولن نتقاعس بأي شكل من شكل عن هذه القضية.

هذا واستهجن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي بشدة في وقت سابق تكرار الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، في البيان الختامي للاجتماع المشترك لرؤساء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون.

واعتبر بقائي ذلك دليلا واضحا على عدم امتثال الدول الأعضاء في الاتحاد لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للحكومات.