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الإحتلال يشن غارات على منطقتي مشكة ودورس بمحيط مدينة بعلبك شرقي لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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