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أسامة حمدان: الاحتلال لا يزال يمعن في تصعيد كل اشكال الحرب على قطاع غزة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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