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أسامة حمدان: جرائم الإحتلال في شمال غزة تهدف لتهجير شعبنا أو ابادته

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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