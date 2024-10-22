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بيان صحفي لحماس:لليوم الـ 382 لايزال الاحتلال يصعد حرب الابادة الجماعية ضد شعبنا بقطاع غزة ولليوم الـ 18يواصل تشديد الحصار على شمال القطاع

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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