الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس:نطالب الامم المتحدة بتوجيه دعوة عاجلة لوقف الابادة الجماعية في المنطقة الشمالية من قطاع غزة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :