فضائيات داعمة للكيان الصهيوني..ووسم قاطعوا_MBC يتصدر

العالم - العراق

كما أثار وصف الإعلام السعودي المقاومة بالإرهاب غضب العديد من الشخصيات والنشطاء، فغرد الإعلامي هيثم أبو خليل: "قنوات mbc والعربية والحدث وسكاي نيوز وغيرها فضحت البديهيات التي كنا نتحدث عنها من زمن هذه قنوات دول وظيفية تحت حماية أمريكا هدفها دعم الكيان المحتل ودعم الأنظمة المستبدة والتدخل في الوقت المناسب لمنع انهيارها الموضوع أكبر وأخطر من قناة #قاطعوا_MBC".

وفي تغريدة أخرى قال : "مقاطعة قنوات الخيانة واجب قبل مقاطعة الماك والبيبسي. اللعب في العقول والوعي أخطر. حصار روايتهم النـ... أولوية قبل مقاطعة منظومتهم الاقتصادية العفـ.... المقاومة مش إرهاب. #قاطعوا_MBC".

وكتب المجلس الثوري المصري : "هذه هي العراق التي خوفونا من مصيرها. هناك الشعب يستطيع أن يأمر، ولا يتلقى الأوامر مثلنا!! أغلقوا مبنى قناة "إم بي سي" لأنهم نشروا تقريرا ينعت #السنوار والمقاومة بالإرهاب. حيا الله من دعا في يوم ما لحصار مدينة الشر والضلال، مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية".

وأوضح الكاتب الصحفي وائل قنديل: "تشمل قوات النخبة الإسرائيلية قنوات mbc والعربية والعربية الحدث، كما تضم في صفوفها إبراهيم عيسى وآخرين".

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وأضاف المذيع محمد جمال هلال: "تقرير mbc بيقولك: "بدأ الإرهاب بالحرب في افغانستان وتمويل المجاهدين وارسالهم هناك!" طيب وما رأيكم في هذا الخبر المنشور في الصحف السعودية ومن وكالة واس. يعني الوكالة الرسمية للمملكة؟! هل يجري علي الملك هذا الاتهام؟".

ونوه مقدم البرامج أيمن عزام : "شباب العراق يهاجمون و يضرمون النار في مقر قناة MBC في العاصمة #بغداد عقب نشر القناة تقرير يصف قادة المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية بالإرهابيين. #نتنياهو #غزة_الفاضحة #يحيى_السنوار".

وعلق الدكتور سام يوسف : "اقتحم العراقيون المكتب الرئيس ل MBC في بغداد بعد أن وصفت محطة التلفزيون السعودية قادة المقاومة الفلسطينية بأنهم إرهابيون".

ونوه خبير العلاقات الدولية أحمد مولانا:"غضبة حشود من الجماهير في العراق تجاه جريمة MBC بالإساءة لقادة المقاومة الفلسطينية وشخصيات عراقية، والاحتجاج الحاد أمام مقر القناة، خطوة في اتجاه إنزال أبواق الصهاينة من منافقي العرب منازلهم".

كتب علي : "في العمل المؤسسي، يُفترض أن يكون لكل إجراء هدف أو غاية. فما الغاية التي أرادها من يقف خلف تقرير قناة #MBC الذي طعن في المقاومة ووصف قادتها بالإرهابيين؟! هل أرادوا إقناع الشعوب العربية بأن مقاومة العدو الصهيوني إرهاب؟! والنتيجة؟! تهم الخيانة والتآمر طالت القناة ومن يقف خلفها ويمولها.".

ولفت منير الخطير : "تم اقتحام مبنى قناة ام بي سي في بغداد ورفع صور قادة المقاومة التي تم وصفهم بالارهابيين في التقرير الذي حذفته ام بي سي بعد الضجة التي حدثت بعد عرض".

وأضاف أحمد : "هذا الانحطاط والفجاجة في النفاق الذي تمارسه هذه القناة التي لا تمل من تشويه كل ما له علاقة بالاسلام يجعل من واجباتك كمسلم أن تساهم في إخراس قبحها ومقاطعتها احترما لدينك وأمتك المكلومة وإخوانك المستضعفين. #قاطعوا_MBC".

ونشرت قناة الأنوار 2 فيديو قالت عنه : "حشودا غاضبة من المواطنين تقتحم مكتب قناة الام بي سي MBC السعودية مطالبين باغلاقه لانه يمثل مكتبا للموساد ومكتبا للمخابرات السعودية وهتافات تطالب بقطع العلاقات مع النظام السعودي بعد تقارير قناة الام بي سي وصفت سيد المقاومة".

ونوه سعيد العنزي : "كل من يحارب الصهاينة أو يعارضهم يتهمه آل سعود بالإرهابي .. إذا فكل المسلمين بل كل أحرار العالم إرهابيون إلا #الصهاينة .. #يحيى_السنوار #قاطعوا_".