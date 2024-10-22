النصر السعودي يواجه استقلال طهران في دبي اليوم

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وستعرض مباراة النصر واستقلال طهران اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون هذه المواجهة الثالثة بين استقلال والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد مباراتي 2011 والتي حقق كل فريقٍ خلالها الفوز على أرضه وبذات النتيجة 2-1.

ورغم أن النصر رابع أكثر فريق أكمل لاعبوه مراوغات في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم (22)، لكنه الأكثر تعرضاً للمراوغات بإجمالي (30 مراوغة)، لقد تعرض الفريق لـ21 مراوغة ضد الريان وهي ثاني أعلى حصيلة هذا الموسم بعد الأهلي ضد برسيبوليس في الجولة الأولى (22 مراوغة).

واستقلال أكثر فرق دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم تنفيذاً للتمريرات العرضية (60)، ولاعبه رامين رضائيان أكثر من قدم تمريراتٍ عرضية (30) وتمريرات عرضية من لعب مفتوح (16).

وجاءت تشكيلة استقلال حسب اختيارات المدرب كالتالي:

حسین حسيني، سامان فلاح، محمدحسین مرادمند، مهرداد محمدی، رامین رضاییان، زبیر نیک‌نفس، دیدیه اندونغ، ابوالفضل جلالی، رافائل سیلوا، جلال‌الدین ماشاریبف و محمدحسین اسلامی.

وجاءت تشكيلة النصر حسب اختيارات المدرب كالتالي:

بينتو ماثيوس، نواف بوشل، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، سالم النجدي،عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أنخيلو جابرييل.