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إعلام عبري: طائرة حزب الله أصابت غرفة نوم نتنياهو+صور

إعلام عبري: طائرة حزب الله أصابت غرفة نوم نتنياهو+صور
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أظهرت صور سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشرها، اليوم الثلاثاء، لمنزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تضرر نافذة غرفة نوم أصابتها إحدى ثلاث مسيرات لحزب الله استهدفته يوم السبت الماضي.

العالم _ الاحتلال

ونشرت القناة الـ"12 العبرية"، صورتين لنافذة متضررة في منزل نتنياهو في قيسارية، وقالت إن إحدى المسيرات التي أطلقها حزب الله أصابت بشكل مباشر منزل نتنياهو الخاص وألحقت أضرارًا خارجية.

وأضافت أن المسيرة أصابت نافذة غرفة نوم في منزل نتنياهو، وتسببت بأضرار خارجية فقط.

وأشارت إلى أن تحليل الصور كشف أن المسيرة تشبه تلك التي ضربت قاعدة التجنيد في جولاني، الأسبوع الماضي، وقتلت أربعة جنود وأصابت العشرات وبسبب هيكلها وطيرانها على ارتفاعات عالية، يصعب اكتشافها واعتراضها.

وكانت مُسيرة سقطت في قيسارية، حيث يعيش نتنياهو، السبت الماضي، وأعلن مكتبه أن المسيرة استهدفت منزله. وقال مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيسارية وقت انفجار المسيرة ولم تقع إصابات، وقال مسئول آخر إنه لم يكن في قيسارية منذ أيام.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن حزب الله، مسئوليته عن استهداف منزل نتنياهو، في الهجوم الذي وقع قبل أيام في قيسارية، وصفه الأخير بأنه كان محاولة لاغتياله.

وقال مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في مؤتمر صحفي، إن «المقاومة الإسلامية» - في إشارة إلى الحزب - تعلن مسئوليتها عن عملية قيسارية واستهداف منزل نتنياهو.

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