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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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