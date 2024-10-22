الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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الإحتلال يعترف بفشله في اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من لبنان ويدعو المستوطنين للبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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