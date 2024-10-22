الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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إذاعة الإحتلال عن مصدر عسكري: منذ 40 دقيقة تتواصل عملية البحث عن مسيّرة تسللت من لبنان دون جدوى

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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