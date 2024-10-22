الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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طاهر النونو للعالم:نوجه النداء لاحرار العالم للعمل لانقاذ المحاصرين وان خطة الجنرالات لن تمر الا على جثثنا

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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