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جيش الاحتلال:مروحيات قتالية تشارك في البحث عن مسيرة تسللت من لبنان منذ نحو ساعة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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