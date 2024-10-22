آلاف المستوطنين الصهاينة يقتحمون جبل 'صبيح' جنوب نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وقال رئيس مجلس بلدي بيتا محمود برهم، إن آلاف المستوطنين الصهاينة بينهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، اقتحموا قمة الجبل للمشاركة بحفل غنائي.

وتشهد قمة الجبل أسبوعيا مواجهات مع الاحتلال الذي يطلق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال، قد صادقت في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، من ضمنها بؤرة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح.

وقد أُنشئت بؤرة "أفيتار" لأول مرة عام 2013، وأُخليت وأعيد بناؤها عدة مرات، ووافق المستعمرون على إخلائها، بشرط عدم هدم المباني في الموقع.